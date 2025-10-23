NBA: Παρέσυρε τους Ουίζαρντς ο «διπλός» Αντετοκούνμπο - Εκκίνηση με νίκη για Μπακς
Με το… δεξί ξεκίνησαν τη νέα σεζόν στο NBA οι Μπακς, μια και επικράτησαν 133-120 των Ουίζαρντς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ασταμάτητος.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ των «Ελαφιών» τελείωσε τον αγώνα με 37 πόντους και 14 ριμπάουντ για το double double, ενώ ακόμα είχε και 5 ασίστ, σε 27 λεπτά συμμετοχής. Παράλληλα, στο ματς αγωνίστηκε για 1,5 λεπτό και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, χωρίς να πετύχει κάποιον πόντο.
What a game from Giannis to start the season.— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 23, 2025
37 PTS | 14 REB | 5 AST | 62% FG pic.twitter.com/gzkC6qivbB
Όσον αφορά στον αγώνα, οι Μπακς μπήκαν από την αρχή με διάθεση να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και πήραν από νωρίς σημαντική διαφορά, η οποία έφτασε και τους 19 πόντους (72-53) στο ημίχρονο.
MVP behavior. pic.twitter.com/9BktU0xgYK— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 23, 2025
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:
Νιου Γιόρκ Νικς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 119-111
Σάρλοτ Χόρνετς - Μπρούκλιν Νετς 136-117
Ορλάντο Μάτζικ - Μαϊάμι Χιτ 125-121
Ατλάντα Χοκς - Τορόντο Ράπτορς 118-138
Μπόστον Σέλτικς - Φιλαδέλφεια 76ερς 116-117
Σικάγο Μπουλς - Ντιτρόιτ Πίστονς 115-111
Μέμφις Γκρίζλις - Νιου Όρλινς Πέλικανς 128-122
Μιλγουόκι Μπακς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 133-120
Γιούτα Τζαζ - Λος Άντζελες Κλίπερς 129-108
Ντάλας Μάβερικς - Σαν Αντόνιο Σπερς 92-125
Φοίνιξ Σανς - Σακραμέντο Κινγκς 120-116
Πόρτλαντ Μπλέιζερς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 114-118