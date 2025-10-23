Ομάδες

NBA: Παρέσυρε τους Ουίζαρντς ο «διπλός» Αντετοκούνμπο - Εκκίνηση με νίκη για Μπακς
AP Photo/Morry Gash
Οnsports Τeam 23 Οκτωβρίου 2025, 10:11
NBA / Μιλγουόκι Μπακς / Ουάσινγκτον Ουίζαρντς

NBA: Παρέσυρε τους Ουίζαρντς ο «διπλός» Αντετοκούνμπο - Εκκίνηση με νίκη για Μπακς

Με το… δεξί ξεκίνησαν τη νέα σεζόν στο NBA οι Μπακς, μια και επικράτησαν 133-120 των Ουίζαρντς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ασταμάτητος.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των «Ελαφιών» τελείωσε τον αγώνα με 37 πόντους και 14 ριμπάουντ για το double double, ενώ ακόμα είχε και 5 ασίστ, σε 27 λεπτά συμμετοχής. Παράλληλα, στο ματς αγωνίστηκε για 1,5 λεπτό και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, χωρίς να πετύχει κάποιον πόντο.

Όσον αφορά στον αγώνα, οι Μπακς μπήκαν από την αρχή με διάθεση να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και πήραν από νωρίς σημαντική διαφορά, η οποία έφτασε και τους 19 πόντους (72-53) στο ημίχρονο.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Νιου Γιόρκ Νικς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 119-111

 

Σάρλοτ Χόρνετς - Μπρούκλιν Νετς 136-117

 

Ορλάντο Μάτζικ - Μαϊάμι Χιτ 125-121

 

Ατλάντα Χοκς - Τορόντο Ράπτορς 118-138

 

Μπόστον Σέλτικς - Φιλαδέλφεια 76ερς 116-117

 

Σικάγο Μπουλς - Ντιτρόιτ Πίστονς 115-111

 

Μέμφις Γκρίζλις - Νιου Όρλινς Πέλικανς 128-122

 

Μιλγουόκι Μπακς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 133-120

 

Γιούτα Τζαζ - Λος Άντζελες Κλίπερς 129-108

 

Ντάλας Μάβερικς - Σαν Αντόνιο Σπερς 92-125

 

Φοίνιξ Σανς - Σακραμέντο Κινγκς 120-116

 

Πόρτλαντ Μπλέιζερς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 114-118



