Ολυμπιακός: Sold out το ματς με τη Φενέρμπαχτσε
Οnsports Τeam 12 Μαρτίου 2026, 15:16
EUROLEAGUE

Το παιχνίδι που είχε αναβληθεί λόγω της εισροής υδάτων εντός του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, θα διεξαχθεί στις 17/3, με τη διοίκηση των «ερυθρόλευκων» να ανακοινώνει πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.

Τα εισιτήρια για το εξ αναβολής παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε επανακυκλοφόρησαν και εξαντλήθηκαν.

Το ματς που είχε αναβληθεί λόγω της έντονης βροχόπτωσης που είχε προκαλέσει εισροή υδάτων στο παρκέ του ΣΕΦ, ορίστηκε για την ερχόμενη Τρίτη, 17 Μαρτίου, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει sold out.



