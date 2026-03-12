Νίκολιτς: «Νέα πρόκληση, ίδια φιλοδοξία»

Οnsports Τeam

Ο Μάρκο Νίκολιτς αδημονεί για το μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας του και δεν το κρύβει.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τσέλιε απόψε στη Σλοβενία, στο πρώτο ματς για τη φάση των «16» του Conference League και ο Μάρκο Νίκολιτς αδημονεί να δει την ομάδα του και πάλι στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Κάτι που όχι μόνο δεν κρύβει αλλά το... φωνάζει, μέσω των social media.

«Νέα πρόκληση, ίδια φιλοδοξία. Η ΑΕΚ επιστρέφει στην ευρωπαϊκή σκηνή απόψε στο Τσέλιε», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός στον λογαριασμό του στο Instagram.