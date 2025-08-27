Ρικάρντο Ντα Κόστα: Το ανακοινωθέν του νοσοκομείου Θήρας

Onsports Team

Η επίσημη ενημέρωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας για το χρονικό της επιδείνωσης της υγείας του Βραζιλιάνου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, Κριστιάν Ρικάρντο Ντα Κόστα

Ο θάνατος του Βραζιλιάνου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, Κριστιάν Ρικάρντο Ντα Κόστα, που είχε αγωνιστεί στον Άρη, τον Πανιώνιο και τον Θρασύβουλο μεταξύ άλλων συλλόγων, έχει σκορπίσει θλίψη στον φίλαθλο κόσμο και όχι μόνο.

Ήταν ένας νέος άνθρωπος μόλις 42 ετών και έκανε διακοπές με την οικογένεια του στην αγαπημένη του Ελλάδα. Ξεψύχησε, όμως, στην Σαντορίνη, με το οικογενειακό του περιβάλλον να καταλογίζει στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε ότι «όλα τα έκαναν λάθος».

Το χρονικό επιδείνωσης της υγείας του

Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, «ο ασθενής εξετάστηκε στα επείγοντα ιατρεία του ΓΝΘ και διαγνώσθη “οξεία κοιλία”. Έγιναν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις. Αποφασίστηκε επείγουσα χειρουργική κοιλίας» και ότι «η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και κατά το τέλος αυτής εμφανίσθηκε, σε σταθερή του αιμοδυναμική κατάσταση, υπογλυκαιμία».

Τέλος, ανέφερε ότι «εκλήθη επειγόντως αεροδιακομιδή και έγινε η μεταφορά του ασθενούς στο αεροδρόμιο, ο οποίος παραδόθηκε σε σταθερή αιμοδυναμική κατάσταση στο προσωπικό του ΕΚΑΒ από τον αναισθησιολόγο του ΓΝΘ. Λίγο αργότερα πριν επιβιβαστεί ο ασθενής στο αεροπλάνο υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των ιατρών κατέληξε».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

"Ο ασθενής εξετάστηκε στα επείγοντα ιατρεία του ΓΝΘ και διαγνώσθη «οξεία κοιλία». Έγιναν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις. Αποφασίστηκε επείγουσα χειρουργική κοιλίας κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε μικρή ποσότητα πύου σποδοοδωδεκαδακτυλικού, χωρίς άλλα χειρουργικά ευρήματα.

Τοποθετήθηκε σωλήνας παροχέτευσης και έκλειψε του χειρουργείου. Ο ασθενής παρέμεινε σταθερός μέχρι και την 2 μετεγχειρητική ημέρα. Την τρίτη μετεγχειρητική ημέρα παρουσίασε συμπτώματα αποφρακτικού ειλεού και οδηγήθηκε στο χειρουργείο.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και κατά το τέλος αυτής εμφανίσθηκε, σε σταθερή του αιμοδυναμική κατάσταση, υπογλυκαιμία. Εκλήθη επειγόντως αεροδιακομιδή και έγινε η μεταφορά του ασθενούς στο αεροδρόμιο, ο οποίος παραδόθηκε σε σταθερή αιμοδυναμική κατάσταση στο προσωπικό του ΕΚΑΒ από τον αναισθησιολόγο του ΓΝΘ.

Λίγο αργότερα πριν επιβιβαστεί ο ασθενής στο αεροπλάνο υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των ιατρών κατέληξε".