Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης στην κηδεία της συντρόφου του
Οnsports Τeam 26 Αυγούστου 2025, 16:37
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης στην κηδεία της συντρόφου του

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή ύστερα από 10 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, βυθίζοντας στο πένθος τον σύντροφο και την οικογένειά της 

Φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες έχουν συγκεντρωθεί στο κοιμητήριο Χολαργού αυτή την ώρα για να αποχαιρετήσουν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ 23ης Αυγούστου ενώ νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό τις τελευταίες 10 ημέρες, δίνοντας μάχη με τον καρκίνο.

Τραγική φιγούρα ο σύντροφος της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, Ντέμης Νικολαΐδης που στάθηκε στο πλευρό της καθ΄όλη την διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο. Στο πλευρό του βρισκόταν και η κόρη του, Μελίνα Νικολαΐδη η οποία διατηρούσε στενή φιλία με την εκλιπούσα, καθώς και η Κατερίνα Καινούργιου.

Ντέμης Νικολαΐδης

Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης

Κατερίνα Καινούργιου

Η δημοσιογράφος και φίλη της εκλιπούσας, Κατερίνα Καινούργιου

Στο πλευρό του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή βρίσκονταν οι συμπαίκτες του στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, Αντώνης Νικοπολίδης, Κώστας Κατσουράνης και Γιώργος Καραγκούνης.

Καραγκούνης

Επιθυμία της οικογένειας ήταν αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα.

ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου έδωσαν επίσης φίλοι και συνάδελφοι του Ντέμη Νικολαΐδη από τον χώρο της δημοσιογραφίας καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

 



