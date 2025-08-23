Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Άρσεναλ: Έκανε τη σπουδαία κίνηση, απέκτησε τον Έζε
Onsports Team 23 Αυγούστου 2025, 23:00
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ: Έκανε τη σπουδαία κίνηση, απέκτησε τον Έζε

Οι «κανονιέρηδες» ανακοίνωσαν λίγο πριν το ματς με τη Λιντς την σημαντική μεταγραφή, αποκτώντας τον Εμπερέτσι Έζε.

Η Άρσεναλ ολοκλήρωσε μεγάλη μεταγραφή, κάνοντας δικό της τον Εμπερέτσι Έζε. Η συμφωνία ανακοινώθηκε λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Λιντς για τους «κανονιέρηδες». Με το deal να ολοκληρώνεται νωρίτερα ανάμεσα στους Λονδρέζους και την Κρίσταλ Πάλας.

Ο Έζε είχε βρεθεί πολύ κοντά στην Τότεναμ, αλλά η Άρσεναλ έκανε… μπάσιμο και τελικά απέκτησε τον παίκτη.

Ο ποδοσφαιριστής ήταν… μήλον της έριδος, ειδικά μετά τις εξαιρετικές σεζόν που έκανε στην Πάλας. Εκεί αγωνίστηκε για πέντε χρόνια και ήταν βασική αιτία που κατακτήθηκε το κύπελλο της περασμένης σεζόν και το Community Shield πριν λίγο καιρό.

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ρενάτο Σάντσες
5 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ρενάτο Σάντσες
ΣΠΟΡ
Πόλο: Ήττα στον ημιτελικό για την Εθνική Εφήβων, με την Ιταλία για το μετάλλιο
24 λεπτά πριν Πόλο: Ήττα στον ημιτελικό για την Εθνική Εφήβων, με την Ιταλία για το μετάλλιο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Πεντάρα η Άρσεναλ, πήρε… μπροστά ο Γιόκερες
37 λεπτά πριν Premier League: Πεντάρα η Άρσεναλ, πήρε… μπροστά ο Γιόκερες
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρσεναλ: Έκανε τη σπουδαία κίνηση, απέκτησε τον Έζε
52 λεπτά πριν Άρσεναλ: Έκανε τη σπουδαία κίνηση, απέκτησε τον Έζε
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved