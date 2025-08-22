Ομάδες

Τσέλσι: Μερίδιο του μπόνους FIFA Club World Cup στις οικογένειες Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα
Onsports Team 22 Αυγούστου 2025, 18:51
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλσι: Μερίδιο του μπόνους FIFA Club World Cup στις οικογένειες Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα

Σπουδαία κίνηση από τους Λονδρέζους οι οποίοι με αυτό τον τρόπο στηρίζουν τις οικογένειες των αδικοχαμένων ποδοσφαιριστών.

Η Τσέλσι έκανε γνωστό, σύμφωνα με το «Athletic», ότι θα δώσει μερίδιο από τα μπόνους των παικτών για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων στις οικογένειες των Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα.

Ο σύλλογος του Λονδίνου κατέκτησε το πρόσφατα διευρυμένο τουρνουά της FIFA τον Ιούλιο, νικώντας την Παρί Σεν Ζερμέν με 3-0 στον τελικό στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ. Η επιτυχία στο τουρνουά απέφερε στον σύλλογο περίπου 114,6 εκατομμύρια δολάρια (98,22 εκατομμύρια ευρώ).

Ο 28χρονος Ντιόγκο Ζότα, διεθνής Πορτογάλος επιθετικός της Λίβερπουλ και ο 25χρονος αδελφούς του, Αντρέ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Πεναφιέλ, σκοτώθηκαν σε τροχαίο στις 3 Ιουλίου στην Ισπανία.

 



