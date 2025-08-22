Asteras Aktor: Η αποστολή για το ματς με τον Ολυμπιακό

Onsports Team

Ο Σάββας Παντελίδης έχει στη διάθεσή του τους περισσότερους απ’ τους νεοαποκτηθέντες παίκτες της ομάδας της Αρκαδίας.

Με τους περισσότερους από τους νεοαποκτηθέντες να δίνουν το «παρών» στην αποστολή, ταξίδεψε στην Αττική ο Asteras Aktor, όπου αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό κεκλεισμένων των θυρών, στο «Γ. Καραϊσκάκης» (23/8 20:00).

Ο στόπερ Ιβάνοφ συμπεριλήφθηκε στους 21 παίκτες που πήρε μαζί του ο Σάββας Παντελίδης, μαζί με τους Σιλά, Εμμανουηλίδη, Σίπτσιτς, Πομώνη από τους καινούριους, καθως και τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου, πρώτο σκόρερ της Κ19 του Ολυμπιακού τη σεζόν 2023/24.

Απουσιάζουν ο Φρόκου (τιμωρημένος), οι Αλάγκμπε, Μεντιέτα (ενοχλήσεις) και ο ανέτοιμος Ντάνι Φερνάντεθ.

H αποστολή των Αρκάδων:

Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Κακαδιάρης, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Μούμο, Καλλαντζή, Μπαρτόλο, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου