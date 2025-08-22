Σάσαρι: Σπουδαία κίνηση - Ανακοίνωσε τον Πολονάρα

Οnsports Τeam

Σε μία σημαντική κίνηση προχώρησε η Σάσαρι, καθώς ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Ακίλε Πολονάρα.

Ο Ιταλός φόργουορντ δίνει για δεύτερη φορά μάχη με τον καρκίνο και ο σύλλογος της γειτονικής χώρας ανακοίνωσε πως όταν αναρρώσει θα έχει θέση στην ομάδα. «Όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, συμφωνήσαμε με τον Ακίλε Πολονάρα για την επιστροφή του», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Και συνεχίζει: «Η συμφωνία σφραγίζει το στενό δεσμό του Ακίλε με την Ντινάμο. Μία σχέση που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη, που άνοιξαν το δρόμο για την επιστροφή του στη Σαρδηνία.

Το κλαμπ πιστεύει σφόδρα στην ανάρρωση του αθλητή με την ιατρική και την ανθρώπινη συνεισφορά, πιστεύοντας ότι ο Πολονάρα διαθέτει ακόμα τα εφόδια που τον κατέστησαν έναν εκ των καλύτερων Ιταλών παικτών».

Από την πλευρά του, ο Ιταλός άσος τόνισε συγκινημένος: «Είμαι πολύ χαρούμενος και τιμημένος που επιστρέφω "σπίτι"! Ευχαριστώ τη διοίκηση και τον προπονητή Μπούλερι για την ευκαιρία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί μια σπουδαία σεζόν και να πετύχουμε μεγάλες στιγμές!».