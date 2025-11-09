Παναθηναϊκός AKTOR: Έρχεται ο Φαρίντ, περνά ιατρικά και ακολουθεί την αποστολή για Παρίσι!

Onsports Team

Ο πρώην NBAer με τον οποίο συμφώνησαν οι «πράσινοι» για να δώσει άμεσες λύσεις στη γραμμή των ψηλών, αναμένεται το μεσημέρι της Κυριακής (9/11) στην Αθήνα.

Ο Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε τη συμφωνία του Παναθηναϊκού AKTOR για την απόκτηση του Κένεθ Φαρίντ. Ο πολύπειρος «Manimal» με την μεγάλη καριέρα στο ΝΒΑ «τρομοκρατώντας» με την αθλητικότητά του, συμφώνησε με το «τριφύλλι» και δέχτηκε να υπογράψει συμβόλαιο δίμηνης διάρκειας. Με τους «πράσινους» να διατηρούν οψιόν για επέκταση μέχρι τέλος της σεζόν.

Η διοίκηση του «τριφυλλιού» πήρε εντολή από τον μεγαλομέτοχο, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, να προχωρήσει στις κινήσεις που χρειάζεται για την ενίσχυση του ρόστερ. Ειδικά μετά τους τραυματισμούς Χολμς και Γιούρτσεβεν, αλλά και τη νέα αναποδιά με Λεσόρ.

Έτσι θα καλυφθεί το buy out στην ομάδα της Ταϊβάν όπου αγωνιζόταν ο Φαρίντ και ο παίκτης θα επιστρέψει στην Ευρώπη (την περασμένη σεζόν ήταν στην Ιταλία υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Πρίφτη).

Ο Κένεθ Φαρίντ αναμένεται το μεσημέρι της Κυριακής (9/11) στην Αθήνα. Θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για την ολοκλήρωση της μεταγραφής και τη Δευτέρα αναμένεται να ακολουθήσει την αποστολή για τη «διαβολοβδομάδα» σε Παρίσι και Μαδρίτη. Με το πρώτο ματς να είναι την Τρίτη (11/11) κόντρα στους Γάλλους.