Ναν: «Ήθελα να είμαι η λάμψη στην ομάδα»

Ο Κέντρικ Ναν πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, οδήγησε την ομάδα του και τους συμπαίκτες του στην νίκη και μοιάζει αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να γυρίσει η κατάσταση.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στην νίκη επί του Περιστερίου θυμίζοντας κάτι από τον παλιό καλό Ναν. Ο Αμερικανός του "τριφυλλιού" ξεκαθάρισε ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς, ότι ο Παναθηναϊκός έχει δρόμο μπροστά του και ότι ο ίδιος και οι συμπαίκτες του είναι αποφασισμένοι να κάνουν ότι χρειαστεί για να γυρίσουν την κατάσταση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την νίκη της ομάδας του: "Πολλά ακούγονται τον τελευταίο καιρό. Ήρθαμε σε ένα εκτός έδρας ματς για να κάνουμε ότι μπορούμε για να πάρουμε την νίκη. Και τα καταφέραμε".

Για την κατάσταση της ομάδας του: "Είμαστε κουρασμένοι αλλά δεν είναι δικαιολογία. Δουλέψαμε χθες στην άμυνα μας, κάναμε μια καλή προπόνηση. Έπρεπε να κάνουμε κάποια πράγματα σωστά για να κερδίσουμε και τα κάναμε".

Για τη δική του μεφάνιση: "Προσπάθησα να είμαι συγκεντρωμένος και ήρεμος. Ήθελα να είμαι η, λάμψη στην ομάδα. Ήθελα η ομάδα να ξεκινήσει από εμένα. Δε με νοιάζει τι λέγεται και τι γράφεται".

Για τα προβλήματα του Παναθηναϊκού: "Είναι σημαντικό πρόβλημα που δεν έχουμε ψηλούς αλλά δεν είναι το τέλος του κόσμου. Είναι ακόμα Νοέμβριος και έχουμε πολύ δρόμο και πολλή δουλειά μπροστά μας για να πετύχουμε τους στόχους μας".