Αθλητικές μεταδόσεις: Σέντρα σε Premier League και LaLiga – Πού θα δείτε τη Λίβερπουλ

AP Photo/Dave Shopland

Premier League και LaLiga κάνουν σέντρα, με την αυλαία στο αγγλικό πρωτάθλημα να ανοίγει με τον αγώνα της Πρωταθλήτριας, Λίβερπουλ. – Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/08).

Οι «Reds» υποδέχονται την Μπόρνμουθ και θέλουν να ξεκινήσουν με το… δεξί την υπερασπιστή του τίτλου τους.

Ο αγώνας, Λίβερπουλ - Μπόρνμουθ, είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Παρασκευής (15/08) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σέντρα και στη LaLiga με το παιχνίδι της Βιγιαρεάλ κόντρα στην Οβιέδο. Το ματς αρχίζει στις 22:30 και θα το δείξει το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (15/08):