Αθλητικές μεταδόσεις: Σέντρα σε Premier League και LaLiga – Πού θα δείτε τη Λίβερπουλ
Premier League και LaLiga κάνουν σέντρα, με την αυλαία στο αγγλικό πρωτάθλημα να ανοίγει με τον αγώνα της Πρωταθλήτριας, Λίβερπουλ. – Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/08).
Οι «Reds» υποδέχονται την Μπόρνμουθ και θέλουν να ξεκινήσουν με το… δεξί την υπερασπιστή του τίτλου τους.
Ο αγώνας, Λίβερπουλ - Μπόρνμουθ, είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Παρασκευής (15/08) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.
Σέντρα και στη LaLiga με το παιχνίδι της Βιγιαρεάλ κόντρα στην Οβιέδο. Το ματς αρχίζει στις 22:30 και θα το δείξει το Novasports Prime.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (15/08):
|
11:40
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
MotoGP 2025
|
Γκραν Πρι Αυστρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
|
14:10
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto3 2025
|
Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)
|
15:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto2 2025
|
Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)
|
15:55
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
MotoGP 2025
|
Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)
|
18:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 1000 2025
|
Σινσινάτι, Προημιτελικοί
|
20:00
|
Novasports 1HD
|
Τζιρόνα - Ράγιο Βαγιεκάνο
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Σέλτικ – Φόλκερκ
|
Premier Sports Cup 2025-26
|
22:00
|
Novasports Premier League
|
Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ
|
Premier League 2025/26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σινσινάτι (Προημιτελικός)
|
22:30
|
Novasports Prime
|
Βιγιαρεάλ – Οβιέδο
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
23:30
|
Novasports 6HD
|
WTA 1000 2025
|
Σινσινάτι, Προημιτελικοί
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
02:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σινσινάτι (Προημιτελικός)
|
02:30
|
Novasports 6HD
|
WTA 1000 2025
|
Τένις
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ