Αθλητικές μεταδόσεις: Σέντρα σε Premier League και LaLiga – Πού θα δείτε τη Λίβερπουλ
AP Photo/Dave Shopland
Οnsports team 15 Αυγούστου 2025, 11:18
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League και LaLiga κάνουν σέντρα, με την αυλαία στο αγγλικό πρωτάθλημα να ανοίγει με τον αγώνα της Πρωταθλήτριας, Λίβερπουλ. – Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/08).

Οι «Reds» υποδέχονται την Μπόρνμουθ και θέλουν να ξεκινήσουν με το… δεξί την υπερασπιστή του τίτλου τους.

Ο αγώνας, Λίβερπουλ - Μπόρνμουθ, είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Παρασκευής (15/08) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σέντρα και στη LaLiga με το παιχνίδι της Βιγιαρεάλ κόντρα στην Οβιέδο. Το ματς αρχίζει στις 22:30 και θα το δείξει το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (15/08):

11:40

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Αυστρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:10

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)

15:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)

15:55

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)

18:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Σινσινάτι, Προημιτελικοί

20:00

Novasports 1HD

Τζιρόνα - Ράγιο Βαγιεκάνο

La Liga EA Sports 2025/26

21:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Σέλτικ – Φόλκερκ

Premier Sports Cup 2025-26

22:00

Novasports Premier League

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ

Premier League 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σινσινάτι (Προημιτελικός)

22:30

Novasports Prime

Βιγιαρεάλ – Οβιέδο

La Liga EA Sports 2025/26

23:30

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Σινσινάτι, Προημιτελικοί

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

02:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σινσινάτι (Προημιτελικός)

02:30

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Τένις

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


Ροή ειδήσεων

