Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στην Αλ Χιλάλ ο Ντάργουιν Νούνιες – Τα χρήματα που πήρε η Λίβερπουλ
Onsports Team 12 Αυγούστου 2025, 05:07
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην Αλ Χιλάλ ο Ντάργουιν Νούνιες – Τα χρήματα που πήρε η Λίβερπουλ

Ο Ουρουγουανός θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία, σε μια συμφωνία που «γεμίζει» τα ταμεία των «κόκκινων» της Αγγλίας.

Ο Ντάργουιν Νούνιες μεταγράφηκε στη σαουδαραβική Αλ Χιλάλ από τη Λίβερπουλ, πρωταθλήτρια της Premier League, με τριετές συμβόλαιο, όπως ανακοίνωσαν οι δύο σύλλογοι.

Όπως μετέδωσαν βρετανικά ΜΜΕ, οι Σαουδάραβες κατέβαλαν 53 εκατ. ευρώ στους «reds». «Η Αλ Χιλάλ με χαρά ανακοινώνει την υπογραφή του Ουρουγουανού επιθετικού Ντάργουιν Νούνιες από τη Λίβερπουλ με τριετές συμβόλαιο», ανέφερε η σαουδαραβική ομάδα στην ιστοσελίδα της.

Η Αλ Χιλάλ πρόσθεσε επίσης ότι «...ο Νούνιες μόλις εντάχθηκε στην ομάδα κατά την τρέχουσα καλοκαιρινή προετοιμασία στη Γερμανία».

 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Στην Αλ Χιλάλ ο Ντάργουιν Νούνιες – Τα χρήματα που πήρε η Λίβερπουλ
1 ώρα πριν Στην Αλ Χιλάλ ο Ντάργουιν Νούνιες – Τα χρήματα που πήρε η Λίβερπουλ
NBA
ΝΒΑ: Νέο συμβόλαιο για τον Τζο Μαζούλα στους Σέλτικς
4 ώρες πριν ΝΒΑ: Νέο συμβόλαιο για τον Τζο Μαζούλα στους Σέλτικς
ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Διακόπηκε ο αγώνας του στο Cincinnati Open – Έπεσε το ρεύμα στις εγκαταστάσεις
5 ώρες πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: Διακόπηκε ο αγώνας του στο Cincinnati Open – Έπεσε το ρεύμα στις εγκαταστάσεις
BASKET LEAGUE
Οι συνεργάτες του Ξανθόπουλου στον πάγκο του Περιστερίου
7 ώρες πριν Οι συνεργάτες του Ξανθόπουλου στον πάγκο του Περιστερίου
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved