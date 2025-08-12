Στην Αλ Χιλάλ ο Ντάργουιν Νούνιες – Τα χρήματα που πήρε η Λίβερπουλ

Onsports Team

Ο Ουρουγουανός θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία, σε μια συμφωνία που «γεμίζει» τα ταμεία των «κόκκινων» της Αγγλίας.

Ο Ντάργουιν Νούνιες μεταγράφηκε στη σαουδαραβική Αλ Χιλάλ από τη Λίβερπουλ, πρωταθλήτρια της Premier League, με τριετές συμβόλαιο, όπως ανακοίνωσαν οι δύο σύλλογοι.

Όπως μετέδωσαν βρετανικά ΜΜΕ, οι Σαουδάραβες κατέβαλαν 53 εκατ. ευρώ στους «reds». «Η Αλ Χιλάλ με χαρά ανακοινώνει την υπογραφή του Ουρουγουανού επιθετικού Ντάργουιν Νούνιες από τη Λίβερπουλ με τριετές συμβόλαιο», ανέφερε η σαουδαραβική ομάδα στην ιστοσελίδα της.

Η Αλ Χιλάλ πρόσθεσε επίσης ότι «...ο Νούνιες μόλις εντάχθηκε στην ομάδα κατά την τρέχουσα καλοκαιρινή προετοιμασία στη Γερμανία».