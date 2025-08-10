Σαλάχ προς UEFA για το θάνατο Παλαιστίνιου ποδοσφαιριστή: «Πείτε μας πώς πέθανε, που και γιατί»

Onsports Team

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ της Λίβερπουλ αντέδρασε σε ανάρτηση της UEFA αναφορικά με το θάνατο του Μοχάμεντ Αλ-Ομπέιντ στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο «Παλαιστίνιος Πελέ», με το όνομα Μοχάμεντ Αλ-Ομπέιντ, δυστυχώς σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό συνέβη μετά από Ισραηλινή επίθεση την ώρα που περίμενε για ανθρωπιστική βοήθεια. Ο παλαίμαχος Παλαιστίνιος ποδοσφαιριστής, ήταν γνωστό στον κόσμο του αθλήματος.

Η UEFA έσπευσε να εκφράσει τα συλλυπητήριά της μέσω social media. Κάτι που έφερε την αντίδραση του Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ της Λίβερπουλ, έκανε την εξής ερώτηση στην ανάρτηση της UEFA:

«Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί;».

Η UEFA δεν είχε κάποια αναφορά για το μέρος και τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του ο Παλαιστίνιος. Ο Σαλάχ και στο παρελθόν έχει εκφραστεί δημόσια υπέρ της Παλαιστίνης.