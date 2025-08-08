«Τσακωμένος με το γκολ ο Παναθηναϊκός, μισή δουλειά η ΑΕΚ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Onsports Team

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων μετά τα ευρωπαϊκά ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ και πλέον στρέφει την προσοχή του στη ρεβάνς, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Το Τριφύλλι θα ψάξει την πρόκριση στα playoffs μέσω του δεύτερου αγώνα, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 14 Αυγούστου και ώρα 21:00, στην Πολωνία.

Και ο ΠΑΟΚ με τη σειρά του έμεινε στο 0-0 με τη τη Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα και πλέον η πρόκριση στα playoffs του Europa League θα κριθεί στην Αυστρία την επόμενη εβδομάδα.

Η ρεβάνς ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 14 Αυγούστου στις 20:00 στη “Lavanttal-Arena”.

Η ΑΕΚ πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη, «πέταξε» το εξαιρετικό πρώτο 15λεπτο και έβαλε δύσκολα στον εαυτό της.

Το 2-2 απέναντι στον Άρη Λεμεσού αφήνει τα πάντα ανοιχτά για την πρόκριση στα playoffs του Conference League, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Πέμπτη (14/08) στις 21:00 στην OPAP Arena.

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων στάθηκαν στην πολύ καλή εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός κόντρα σε μια πολύ ποιοτική ομάδα, όπως αποδείχθηκε η Σαχτάρ, αλλά και στην αστοχία του για ένα ακόμα παιχνίδι.

Για την ΑΕΚ αναφορές υπάρχουν για τη χαμένη ευκαιρία να τελειώσει από το πρώτο ματς την υπόθεση-πρόκριση, ενώ στον ΠΑΟΚ κυριαρχεί η εμφάνιση του Παβλένκα, ο οποίος έκανε σωτήριες επεμβάσεις.

