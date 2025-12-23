Α1 Γυναικών: Άλλαξε ώρα το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Αθηναϊκός

INTIME SPORTS

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ενημέρωσε σήμερα (23/12) πως άλλαξε η ώρα έναρξης του ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής στην Α1 γυναικών, Παναθηναϊκός-Αθηναϊκός για τηλεοπτικούς λόγους.

Η ενημέρωση της ΕΟΚ:

«Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω τηλεοπτικής μετάδοσης από την ΕΡΤ – 2 ΣΠΟΡ, ο αγώνας Παναθηναϊκός ΑΟ – Αθηναϊκός ΑΣ, για την 12η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, της 03/01/2026 αντί ώρας 14:30, θα διεξαχθεί στις 13:30, στο Κλειστό Γυμναστήριο «Π. Γιαννακόπουλος»».