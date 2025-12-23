Euroleague: Επίσημο! Ο Πενιαρόγια διάδοχος του Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν

INTIME SPORTS

Ο Τζοάν Πενιαρόγια είναι και με τη… βούλα ο νέος προπονητής της Παρτιζάν, αποτελώντας τον διάδοχο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η ομάδα του Βελιγραδίου ανακοίνωσε την πρόσληψη του 56χρονου Ισπανού, ο οποίος επιστρέφει στους πάγκους έπειτα από μόλις (σχεδόν) δύο μήνες.

Ο Πενιαρόγια είχε απολυθεί από την Μπαρτσελόνα στις αρχές Νοεμβρίου και στα τέλη Δεκεμβρίου γίνεται ο αντι-Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν.

Με δεδομένη την τεταμένη κατάσταση στους «ασπρόμαυρους», ο Ισπανός μπαίνει κατ’ ευθείαν στα «βαθιά» σε μια προσπάθεια να βάλει και πάλι τη νέα του ομάδα σε τροχιά playoffs στη Euroleague.

Σύμφωνα με το «Mozzartsport», ο Πενιαρόγια υπέγραψε μέχρι το τέλος της σεζόν 2026/27, με το ύψος του συμβολαίου του να φτάνει τα 1.300.000 ευρώ.