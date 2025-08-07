Η Φορτούνα «έκοψε» μεταγραφή Ισραηλινού παίκτη για αναρτήσεις στα social media

Onsports Team

Η ομάδα του Ντίσελντορφ δεν ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τον Σον Βάισμαν, γιατί αυτός έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ του πολέμου στη Γάζα.

Έτοιμη να υπογράψει τον Σον Βάισμαν ήταν η Φορτούνα Ντίσελντορφ, ομάδα Β’ κατηγορίας στην Γερμανία. Όμως το deal δεν προχώρησε με απόφαση του κλαμπ, καθώς ο Ισραηλινός τάσσεται διαρκώς υπέρ του πολέμου στη Γάζα, μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Μάλιστα την απόφασή του οι Γερμανοί την ανακοίνωσαν δημόσια, τονίζοντας πως μελέτησαν το προφίλ του ποδοσφαιριστή και τελικά δε θέλουν να τον αποκτήσουν. Μάλιστα ο 29χρονος διεθνής Ισραηλινός, είχε περάσει και ιατρικές εξετάσεις, οπότε έμεναν μόνο οι υπογραφές.

Ο Βάισμαν διαρκώς εκφράζει τη στήριξή του στον στρατό της πατρίδας του και τις επιχειρήσεις κατά της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Μάλιστα είχε γράψει πριν δύο χρόνια περίπου: «Να εξαφανιστεί η Γάζα από τον χάρτη και να ριχτούν 200 τόνοι εκρηκτικά».

Ο ίδιος απέσυρε τις αναρτήσεις αυτές και παραδέχτηκε πως ήταν λάθος του. Οι οπαδοί της Φορτούνα μόλις έγινε γνωστή η πιθανότητα μεταγραφής, αντέδρασαν έντονα.

Ο Βάισμαν το μόνο που ανέφερε μετά την εξέλιξη της υπόθεσης, τόνισε πως τον πληγώνει το γεγονός γιατί δεν έλαβε κανείς υπόψη το συνολικό πλαίσιο του θέματος.