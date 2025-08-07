Βόλεϊ: Τετραετής αποκλεισμός στον Κουμεντάκη του Ολυμπιακού, για χρήση απαγορευμένης ουσίας

Onsports Team

Σοκ στο βόλεϊ με τον ΕΟΚΑΝ να τιμωρεί τον Ραφαήλ Κουμεντάκη με τετραετή αποκλεισμό, επειδή βρέθηκε θετικός σε χρήση απαγορευμένης ουσίας.

Είδηση που σοκάρει τους πάντες στο χώρο του βόλεϊ. Ο Ραφαήλ Κουμεντάκης που βρέθηκε θετικός σε χρήση απαγορευμένης ουσίας, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού από όλες τις αθλητικές δραστηριότητες, για τέσσερα χρόνια! Ουσιαστικά μπαίνει άδοξο τέλος στην καριέρα του 32χρονου Έλληνα ακραίου του Ολυμπιακού.

Ο αθλητής βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ που διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια των τελικών του Πρωταθλήματος, απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο ΕΟΚΑΝ αποφάσισε να τον τιμωρήσει αυστηρά.

Προφανώς κρίθηκε πως η χρήση της συγκεκριμένης ουσίας, έγινε για να επηρεάσει την απόδοσή του προς το καλύτερο. Έτσι ήρθε η ποινή για 4 χρόνια που σαφώς αν δεν μειωθεί, τότε μάλλον σημαίνει το τέλος της καριέρας του Κουμεντάκη.