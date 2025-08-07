Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Φόρεσε το «Τριφύλλι» ο Ρογκαβόπουλος
Onsports Team 07 Αυγούστου 2025, 15:51
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Φόρεσε το «Τριφύλλι» ο Ρογκαβόπουλος

Με τα… ρούχα της δουλειάς που είναι Πράσινα με το «Τριφύλλι», ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πήγε στο «ΥΓΕΙΑ» και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις.

Η προετοιμασία για τη σεζόν 2025-26, πλησιάζει. Για τους αθλητές η ατομική δουλειά έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του, υπογράφοντας στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Έλληνας άσος φόρεσε τη φανέλα προπόνησης και πήγε στο «ΥΓΕΙΑ». Εκεί υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, κάτι που θα συμβεί με όλους τους αθλητές πριν την έναρξη της προετοιμασίας.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο Νοσοκομείο “ΥΓΕΙΑ” προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις εν όψει της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026».



