Μαρούσι: Ανακοινώθηκε για δύο χρόνια ο Περάντες

Onsports Team

Ο 31χρονος Αμερικανός πόιντ-γκαρντ (1,88μ.) είχε την περασμένη σεζόν 14,2 πόντους (45,7% διπ., 44,6% τριπ., 78.9% βολές), 2,9 ριμπάουντ και 5,3 ασίστ, στους 18 αγώνες της Basket League που αγωνίστηκε, και αναμένεται να προσφέρει σημαντικές βοήθειες στην ομάδα των βορείων προαστίων.

Ο Περάντες γεννήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 1994 στο Λος Αντζελες και έπαιξε κολεγιακό μπάσκετ για τους Βιρτζίνια Καβαλίερς (2013-2017). Ως πρωτοετής, βοήθησε το κολέγιο να φτάσει στο "Sweet 16" του NCAA, για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια, ξεκινώντας βασικός σε 33 παιχνίδια και με ποσοστό ευστοχίας 44% στα σουτ. Ως τελειόφοιτος, επιλέχθηκε στη δεύτερη ομάδα All-Atlantic Coast Conference.

Μετά από περάσματα από τους Μαϊάμι Χιτ και τους Σαν Αντόνιο Σπερς, στις 18 Οκτωβρίου 2017 υπέγραψε "Two way contract" με το Κλίβελαντ και έκανε ντεμπούρο στο ΝΒΑ στις 12 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, παίζοντας τρία λεπτά σε μια νίκη με 123–114 επί των Ατλάντα Χοκς. Εκείνη τη σεζόν οι Καβαλίερς έφτασαν ως τους τελικούς του NBA, αλλά έχασαν με 4-0 από το Γκόλντεν Στέιτ.

Η πρώτη του ευρωπαϊκή θητεία ξεκίνησε από την γαλλική Λιμόζ (2018), για να ακολουθήσουν η Σολέ (2018-19) και η τουρκική Μπαχτσεσεχίρ (2019-20). Επέστρεψε στις ΗΠΑ για λογαριασμό των Capital City Go-Go (2020). Ακολούθως (2021), υπέγραψε στην θυγατρική του Σαν Αντόνιο, τους Οστιν Σπερς (G League). Στις 22 Αυγούστου 2021, μετακινήθηκε στην ισραηλινή Χαποέλ Γκλιμποά Γκαλίλ, με την οποία αγωνίστηκε δύο σεζόν, για να ακολουθήσει η διετία του στον Κολοσσό Ρόδου.