Κύπελλο Ελλάδας: Με Νους στην Τρίπολη ο ΟΦΗ - Θλάση ο Σανελάτο

Ο Αργεντίνος άσος είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση του Σαββάτου (22/02) με την Athens Kallithea στο «Απ. Νικολαΐδης», ωστόσο, προπονήθηκε κανονικά και είναι στη διάθεση του Μίλαν Ράσταβατς για τον κρίσιμο ημιτελικό στο «Θ. Κολοκοτρώνης», το απόγευμα της Τετάρτης (26/02).

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Φράνκο Σανελάτο, ο οποίος υπέστη θλάση στον προσαγωγό του αριστερού του ποδιού, ενώ παράλληλα, από την αποστολή απουσιάζουν και οι Μπρεσάν, Καλαφάτης, Άλβαρες, Κουτεντάκης, Λαγουδάκης και Φανουράκης.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του ΟΦΗ μετέχουν οι: Χριστογεώργος, Ναούμοφ, Σωτηρίου, Μαρινάκη, Γκονθάλεθ, Λιούις, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Σίλβα, Χριστόπουλος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπάκιτς, Νέιρα, Φούντας, Χνάρης, Ριέρα, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Νους, Γιουνγκ, Σαλσέδο.

Η αποστολή για τον αγώνα με τον Asteras AKTOR, για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson _____ Squad list for the match against Asteras AKTOR.#oficrete #oficretefc #ofifc #greece #football #crete #monoofi #astofi #kypelloelladas #semifinal pic.twitter.com/gEHtevyBaA