Σερβία: «Ντου» οπαδών στα αποδυτήρια της Παρτιζάν μετά το 0-4 από τον Ερυθρό Αστέρα

Δεν άντεξαν οι φίλοι της Παρτιζάν και μετά το τέλος του ντέρμπι στο Βελιγράδι είχαμε άσχημες σκηνές.

Οπαδοί των γηπεδούχων έκαναν «ντου» στα αποδυτήρια, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια κι από τα θραύσματα τραυματίστηκε ο προπονητής της ομάδας, Αλεκσάντερ Στανόγεβιτς.

Partizan manager Aleksandar Stanojevic with bruises on his face after Partizan fans were throwing objects & trashed the dressing room after the 4-0 loss to Crvena zvezda in the Belgrade Derby.



