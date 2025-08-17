Παναθηναϊκός: Διάστρεμμα ο Γεντβάι, αμφίβολος για τα ματς με Σαμσουνσπόρ

INTIME SPORTS

Νέο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, ενόψει των δύο αναμετρήσεων με τη Σαμσουνσπόρ, για τα playoffs του Europa League, καθώς ο Τιν Γεντβάι είναι αμφίβολος.

Την ώρα που ο Φίλιπ Τζούριτσιτς κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα, ένα νέο πρόβλημα προέκυψε για τον Ρουί Βιτόρια.

Ο Τιν Γεντβάι υπέστη διάστρεμμα στην ποδοκνημική στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ και είναι αμφίβολος για τα δύο παιχνίδια με τη Σαμσουνσπόρ. Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 21 Αυγούστου στις 21:00 και θα διευθύνει ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνες Μουνουέρα. Όσο αφορά στη ρεβάνς θα γίνει στη Σαμψούντα μια εβδομάδα αργότερα (ήτοι 28 Αυγούστου) και θα ξεκινήσει στις 20:00. Διαιτητής θα είναι ο Βόσνιος Ιρφάν Πέιτο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Με πρωινή προπόνηση στο “Γ. Καλαφάτης” άρχισε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης (21/8) με τη Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ για τα play offs του Europa League. Το προπονητικό πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε μικρό χώρο, δίτερμα και άσκηση εναλλαγής φάσεων παιχνιδιού.

Ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ θεραπεία έκανε ο Τιν Γεντβάι, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα στην ποδοκνημική στη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Σαχτάρ».