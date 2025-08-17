Ομάδες

ΠΑΟΚ: Η πρώτη προπόνηση του Γιώργου Γιακουμάκη – Δείτε βίντεο
Instagram / PAOK FC
Οnsports team 17 Αυγούστου 2025, 12:20
EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Η πρώτη προπόνηση του Γιώργου Γιακουμάκη – Δείτε βίντεο

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε ένα βίντεο με την πρώτη προπόνηση του Γιώργου Γιακουμάκη με τα «ασπρόμαυρα».

Ο Έλληνας επιθετικός έχει τεθεί στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενόψει των αγώνων με τη Ριέκα, για τα playoffs του Europa League.

Ο Γιακουμάκης ανακοινώθηκε την Τετάρτη (13/08), ωστόσο έπρεπε να περιμένει ως το Σάββατο (16/08), για να κάνει την πρώτη του προπόνηση, καθώς ο ΠΑΟΚ ήταν στην Αυστρία για τον αγώνα με τη Βόλφσμπεργκερ.

Στις πρώτες του στιγμές με τα «ασπρόμαυρα» ο Γιακουμάκης είχε την ευκαιρία να τα πει και με τον Γκρεγκ Τέιλορ, με τον οποίο υπήρξε συμπαίκτης και στη Σέλτικ.

Πρώτη για Γιακουμάκη και δίτερμα με πολλά highlights - PAOK TV



