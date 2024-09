Nations League: Ιστορική νίκη για Σαν Μαρίνο - «Στοπ» Σερβίας σε Ισπανία - Νίκη για Πορτογαλία

Ιστορία γράφτηκε στο στάδιο του Σαν Μαρίνο, μια και η εθνική ομάδα της χώρας πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της έπειτα από 34 χρόνια και τον πρώτο επίσημο αγώνα που έδωσε το Νοέμβριο του 1990.

«Χρυσός» σκόρερ για τους γηπεδούχους ήταν ο 19χρονος Νίκο Σενσόλι, που σκόραρε στο 53ο λεπτό διαμορφώνοντας το 1-0 κόντρα στο Λιχτενστάιν για την πρεμιέρα του Α’ ομίλου της League D.

Απώλεια βαθμών στην πρεμιέρα του Nations League για την Ισπανία. Μερικές εβδομάδες μετά την κατάκτηση του Euro 2024 στην Γερμανία, οι «Φούριας Ρόχας» έμειναν στο «λευκό» 0-0 με τη Σερβία στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο του Δ’ ομίλου της League A.

Αντίθετα, στο άλλο ματς του ομίλου, η Δανία επιβλήθηκε 2-0 της Ελβετίας στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 82’ με τον Ντόργκου και στις καθυστερήσεις ο Χόιμπιεργκ «κλείδωσε» το «τρίποντο». Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι τελείωσαν το ματς με 9 παίκτες, λόγω αποβολής των Ελβέντι (52’) και Τζάκα (87’).

Για τον Α’ όμιλο της League A η Πορτογαλία επικράτησε 2-1 της Κροατίας, σ’ ένα ιστορικό ματς τους «Διόσκουρους» της χώρας της ιβηρικής χερσονήσου. Συγκεκριμένα, στον αγώνα βραβεύτηκε ο Πέπε για την προσφορά του, μια και αποχώρησε από την ενεργό δράση σε ηλικία 41 ετών, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε το 900ο γκολ της καριέρας του.

