Μεταγραφές, Λάτσιο: Η Γουλβς έκανε πρόταση 20.000.000 ευρώ για τον Μανδά - Κερδισμένος και ο ΟΦΗ

Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ιταλία, σύμφωνα με τα οποία, οι «Λύκοι» της Premier League επισημοποίησαν το ενδιαφέρον τους για τον Έλληνα τερματοφύλακα, καταθέτοντας πρόταση 20.000.000 ευρώ για την απόκτησή του.

Όπως τονίζεται στην «Il Messaggero» η τιμή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των «λατσιάλι», οι οποίοι είχαν ξοδέψει ένα ποσό κοντά στο 1.000.000 ευρώ για να τον αποκτήσουν από τον ΟΦΗ, κάτι που σημαίνει πως το κέρδος θα είναι τεράστιο.

Έτσι, ο Κλαούντιο Λοτίτο εμφανίζεται θετικός να κάνει αποδεκτή την πρόταση. Πάντως, σε περίπτωση που ο Χρήστος Μανδάς αποχωρήσει από την «Αιώνια Πόλη» για την Αγγλία, τότε κέρδος θα έχει και ο ΟΦΗ, ο οποίος έχει διατηρήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης στη συμφωνία με την Λάτσιο.

