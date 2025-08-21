Τα φιλικά προετοιμασίας του Ολυμπιακού
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανακοίνωσε τα φιλικά που θα δώσουν οι "ερυθρόλευκοι" κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους.
Στις 27 Αυγούστου θα ξεκινήσει η προετοιμασία του Ολυμπιακού με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχει στο πρόγραμμά της της συμμετοχή της σε δύο τουρνουά σε Κύπρο και Κρήτη, δίνοντας συνολικά 5 φιλικούς αγώνες.
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
Η έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού έχει οριστεί για τις 27 Αυγούστου, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν το πρώτο δείγμα αγωνιστικής... γραφής στις 6 Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων προετοιμασίας έχει ως εξής:
06/09: ΣΕΦ: Ολυμπιακός - Προμηθέας (κεκλεισμένων των θυρών")
Τουρνουά "Νεόφυτος Χανδριώτης"
13/09: Ολυμπιακός – Μονακό
14/09: Ολυμπιακός – Παρί
Crete International Basketball Tournament
19/09: Ολυμπιακός - Αρμάνι Μ.
21/09: Μικρός & Μεγάλος τελικός