Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα φιλικά προετοιμασίας του Ολυμπιακού
Οnsports Τeam 21 Αυγούστου 2025, 11:49
EUROLEAGUE

Τα φιλικά προετοιμασίας του Ολυμπιακού

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανακοίνωσε τα φιλικά που θα δώσουν οι "ερυθρόλευκοι" κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους. 

Στις 27 Αυγούστου θα ξεκινήσει η προετοιμασία του Ολυμπιακού με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχει στο πρόγραμμά της της συμμετοχή της σε δύο τουρνουά σε Κύπρο και Κρήτη, δίνοντας συνολικά 5 φιλικούς αγώνες.  

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού έχει οριστεί για τις 27 Αυγούστου, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν το πρώτο δείγμα αγωνιστικής... γραφής στις 6 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων προετοιμασίας έχει ως εξής:

06/09: ΣΕΦ: Ολυμπιακός - Προμηθέας (κεκλεισμένων των θυρών")

Τουρνουά "Νεόφυτος Χανδριώτης"
13/09: Ολυμπιακός – Μονακό
14/09: Ολυμπιακός – Παρί

Crete International Basketball Tournament
19/09: Ολυμπιακός - Αρμάνι Μ.
21/09: Μικρός & Μεγάλος τελικός



Ροή ειδήσεων

BET
Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης
37 λεπτά πριν Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης
EUROLEAGUE
Τα φιλικά προετοιμασίας του Ολυμπιακού
1 ώρα πριν Τα φιλικά προετοιμασίας του Ολυμπιακού
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Επεισόδια Αργεντινή: Ανάγκασαν τους Χιλιανούς να βγάλουν τα παντελόνια τους και τους βασάνιζαν
2 ώρες πριν Επεισόδια Αργεντινή: Ανάγκασαν τους Χιλιανούς να βγάλουν τα παντελόνια τους και τους βασάνιζαν
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Χάος στο Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ - Αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών - Φόβοι για νεκρούς
3 ώρες πριν Χάος στο Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ - Αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών - Φόβοι για νεκρούς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved