Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (09/11) - Με Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και τις εξόδους ΑΕΚ και Ολυμπιακού

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (09/11).

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό… μενού της ημέρας. Αναμφίβολα ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ για τη Super League, που ξεκινά στις 21:00 και θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.

Από το ίδιο κανάλι θα μεταδοθεί και η έξοδος της ΑΕΚ στην Κρήτη απέναντι στον ΟΦΗ, που ξεκινά στις 17:30, ενώ το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό στη Νίκαια με ώρα έναρξης τις 15:00 θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2HD.

