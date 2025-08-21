Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/08) - Με τις «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (21/08).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
18:00
|
Novasports Start
|
WTA 250 2025
|
Τένις
|
20:00
|
Novasports Start
|
WTA 250 2025
|
Τένις
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
PreGame Show
|
Παναθηναϊκός - Σάμσουνσπορ
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
PreGame Show
|
Άντερλεχτ - ΑΕΚ
|
20:00
|
ΕΡΤ News
|
Ιταλία – Λετονία
|
Μπάσκετ
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2025
|
Γουίνστον-Σάλεμ (Προημιτελικός)
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ
|
UEFA Europa League 2025-26
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Άντερλεχτ – ΑΕΚ
|
Ποδόσφαιρο
|
21:45
|
OPEN TV
|
Ριέκα – ΠΑΟΚ
|
UEFA Europa League 2025-26
|
22:00
|
Novasports Start
|
WTA 250 2025
|
Τένις
|
23:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2025
|
Γουίνστον-Σάλεμ (Προημιτελικός)
|
23:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
PostGame Show
|
Παναθηναϊκός - Σάμσουνσπορ
|
23:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
PostGame Show
|
Άντερλεχτ - ΑΕΚ
|
00:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 500 2025
|
Τένις
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Γοδόι Κρουζ - Ατλέτικο Μινέιρο
|
Copa Sudamericana 2025
|
01:30
|
Novasports Start
|
WTA 250 2025
|
Τένις
|
01:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2025
|
Γουίνστον-Σάλεμ (Προημιτελικός)
|
02:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 500 2025
|
Τένις
|
03:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2025
|
Γουίνστον-Σάλεμ (Προημιτελικός)
|
03:30
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Ρίβερ Πλέιτ – Λιμπερτάδ
|
Copa Libertadores 2025
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
04:30
|
Novasports 6HD
|
WTA 500 2025
|
Τένις