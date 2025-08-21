Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/08) - Με τις «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Οnsports Τeam 21 Αυγούστου 2025, 13:27
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (21/08).

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: 

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

18:00

Novasports Start

WTA 250 2025

Τένις

20:00

Novasports Start

WTA 250 2025

Τένις

20:00

COSMOTE SPORT 1 HD

PreGame Show

Παναθηναϊκός - Σάμσουνσπορ

20:00

COSMOTE SPORT 2 HD

PreGame Show

Άντερλεχτ - ΑΕΚ

20:00

ΕΡΤ News

Ιταλία – Λετονία

Μπάσκετ

21:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Γουίνστον-Σάλεμ (Προημιτελικός)

21:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ

UEFA Europa League 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Άντερλεχτ – ΑΕΚ

Ποδόσφαιρο

21:45

OPEN TV

Ριέκα – ΠΑΟΚ

UEFA Europa League 2025-26

22:00

Novasports Start

WTA 250 2025

Τένις

23:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Γουίνστον-Σάλεμ (Προημιτελικός)

23:00

COSMOTE SPORT 1 HD

PostGame Show

Παναθηναϊκός - Σάμσουνσπορ

23:00

COSMOTE SPORT 2 HD

PostGame Show

Άντερλεχτ - ΑΕΚ

00:00

Novasports 6HD

WTA 500 2025

Τένις

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

01:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Γοδόι Κρουζ - Ατλέτικο Μινέιρο

Copa Sudamericana 2025

01:30

Novasports Start

WTA 250 2025

Τένις

01:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Γουίνστον-Σάλεμ (Προημιτελικός)

02:00

Novasports 6HD

WTA 500 2025

Τένις

03:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Γουίνστον-Σάλεμ (Προημιτελικός)

03:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Ρίβερ Πλέιτ – Λιμπερτάδ

Copa Libertadores 2025

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:30

Novasports 6HD

WTA 500 2025

Τένις


