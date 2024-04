Συναγερμός στην Premier League: Επιστολή στις ομάδες για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια

Την αποκάλυψη έκανε η Daily Mail, η οποία αναφέρει την ανησυχία που υπάρχει στην Premier League, για τρομοκρατική ενέργεια σε κάποιο από τα γήπεδα.

Το αγγλικό ΜΜΕ υπογραμμίζει ότι στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου σήμανε συναγερμός μετά την επίθεση στη Ρωσία, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 137 ανθρώπων.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το έγγραφο εστάλη τις προηγούμενες ημέρες, ενόψει του Πάσχα των Καθολικών, το οποίο ήταν την Κυριακή (31/3). Όπως υπογραμμίζεται, όμως, η Premier League ζητά από τους συλλόγους να είναι σε εγρήγορση και στα ματς που ακολουθούν.

? The Premier League has written to clubs to warn them of the potential of a terror attack after the sickening assault on a Moscow concert hall that killed at least 137 people.



(Source: @MailSport) pic.twitter.com/A3QO1kxRNR