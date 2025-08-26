Ντίνος Μήτογλου στο PS Blog: «Σκέφτηκα την απόσυρση, αλλά δεν σταμάτησα να ελπίζω»

Ο Έλληνας διεθνής μιλάει για τις 510 ημέρες που έμεινε εκτός παρκέ, ενώ αποκαλύπτει και πολλές ακόμη άγνωστες στιγμές της καριέρας του.

Από το τελευταίο του παιχνίδι στις 10 Μαρτίου 2022 μέχρι τις 2 Αυγούστου 2023, που ξαναπάτησε παρκέ με τη φανέλα της Εθνικής στο φιλικό με τη Σλοβενία, ο 29χρονος φόργουορντ μέτρησε μέρες, αντοχές και… ανθρώπους, ενώ αποκαλύπτει πως, κατά την περίοδο της απουσίας του, πέρασε από το μυαλό του ακόμη και το ενδεχόμενο απόσυρσης.

Πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την απουσία του, ο 29χρονος φόργουορντ περιγράφει στο “Off The Record” την πρώτη του αντίδραση όταν ενημερώθηκε για την αποχώρηση του Ιωάννη Παπαπέτρου, μιλά για το κλίμα που επικρατεί στην Εθνική Ομάδα στον δρόμο για μια ακόμα ευρωπαϊκή διάκριση, δοκιμάζει να κάνει φάρσα στον αδερφό του, Σίμο Μήτογλου, ενώ δέχεται και ένα ξεχωριστό μήνυμα «έκπληξη».