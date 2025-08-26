Παναθηναϊκός AKTOR: Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ο Σορτς

Οnsports Τeam

O Τι Τζέι Σορτς βρέθηκε στο ΥΓΕΙΑ το πρωί της Τρίτης (26/8) και πέρασε από τις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις, λίγο πριν από το επίσημο ξεκίνημα της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού.

Η αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού φτάνει στο τέλος της με τους παίκτες της ομάδας να διευθυετούν και τις τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να είναι όλα στην εντέλεια.

Ανάμεσά τους και ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος πέρασε σήμερα το πρωί από τις καθιερωμένες και απαραίτητες ισταρικές εξετάσεις στο "Υγεία".