Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ο Σορτς
Οnsports Τeam 26 Αυγούστου 2025, 15:03
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ο Σορτς

O Τι Τζέι Σορτς βρέθηκε στο ΥΓΕΙΑ το πρωί της Τρίτης (26/8) και πέρασε από τις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις, λίγο πριν από το επίσημο ξεκίνημα της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού. 

Η αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού φτάνει στο τέλος της με τους παίκτες της ομάδας να διευθυετούν και τις τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να είναι όλα στην εντέλεια. 

Ανάμεσά τους και ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος πέρασε σήμερα το πρωί από τις καθιερωμένες και απαραίτητες ισταρικές εξετάσεις στο "Υγεία". 

 



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Ντίνος Μήτογλου στο PS Blog: «Σκέφτηκα την απόσυρση, αλλά δεν σταμάτησα να ελπίζω»
22 λεπτά πριν Ντίνος Μήτογλου στο PS Blog: «Σκέφτηκα την απόσυρση, αλλά δεν σταμάτησα να ελπίζω»
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ο Σορτς
41 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ο Σορτς
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Διαψεύδει τη συμφωνία με Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη - Τα χρήματα που θέλει
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Διαψεύδει τη συμφωνία με Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη - Τα χρήματα που θέλει
ΣΠΟΡ
Πάλεψε η Εθνική βόλεϊ γυναικών, αλλά λύγισε στις λεπτομέρειες από τη Γαλλία
2 ώρες πριν Πάλεψε η Εθνική βόλεϊ γυναικών, αλλά λύγισε στις λεπτομέρειες από τη Γαλλία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved