Σάλος με την... είδηση αυτοκτονίας του Ντάνι Άλβες - Άγριο ξέσπασμα αδερφού του (videos)

Συγκεκριμένα, το βράδυ του Σαββάτου (09/03), ο Πάουλο Αλμπουκέρκε από το Ρίο ντε Τζανέιρο, μετέδωσε την… είδηση μέσω της πλατφόρμας «Χ» και σχεδόν άμεσα έκανε το γύρο του κόσμου.

Informação que me chega é que o Daniel Alves se matou.

Λίγο αργότερα, ο δημοσιογράφος προσπάθησε να... ανασκευάσει υποστηρίζοντας, με νέο του μήνυμα στην ίδια ψηφιακή πλατφόρμα, πως έγινε... παρανόηση, μια και μιλούσε για έναν συγγενή του, που είχε εξαφανιστεί και είχε το ίδιο όνομα με τον ποδοσφαιριστή, αλλά βρέθηκε ζωντανός.

Gente, pelo amor de Deus, que repercussão é essa? Eu estou me referindo ao meu primo Danielzinho de Nova Iguaçu que tava sumido, mas já acharam ele com vida. https://t.co/x3TaBHKPRe

Ωστόσο, ο Νέι Άλβες, ο αδερφός του Ντάνι, έσπευσε μέσω social media να διαψεύσει την εν λόγω «πληροφορία» μ’ ένα οργισμένο μήνυμα.

«Η πληροφορία δημοσιεύτηκε από τον Πάουλο Αλμπουκέρκε από το Ρίο ντε Τζανέιρο στο κοινωνικό δίκτυο X. Δεν έχει βάση και αλήθεια. Θα πρέπει να υποβληθεί μήνυση κατά του ανεύθυνου που έκανε αυτή την αξίωση», ήταν η διάψευση από τον εκπρόσωπο και τους δικηγόρους του διεθνή ποδοσφαιριστή.

Από την δική του μεριά, ο Νέι Άλβες, ξέσπασε για την «είδηση» μέσω βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Πόση σκληρότητα έχουν οι άνθρωποι; Τον έχετε ήδη καταδικάσει για τα λόγια μίας γυναίκας που μπήκε σε μία τουαλέτα ανδρών για να κάνει κάτι που μόνο αυτή το ξέρει. Έχει ήδη καταδικαστεί. Δεν είναι αρκετό; Είναι στη φυλακή, Τώρα, η τρέλα είναι πως θέλετε τον θάνατό του. Θέλετε να δείτε νεκρό τον αδερφό μου. Πόση σκληρότητα υπάρχει;», υποστήριξε μεταξύ άλλων.

- Ney Alves, irmão de Daniel Alves, em seu Instagram, sobre o boato da mort# do jogador.



“Quanta crueldade do ser humano! Quanta crueldade do ser humano! Condenaram meu irmão pela fala de uma mulher que adentrou o banheiro masculino. Fazer o quê? Só ela e ele sabem. Quantas… pic.twitter.com/0kglH7n9Lo