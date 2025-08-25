Έντονος φανατισμός στην Τουρκία, «υψηλού κινδύνου» χαρακτήρισε η UEFA το Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός

Onsports Team

Τεράστια προσμονή στην Σαμψούντα για τη ρεβάνς Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός, με τους Τούρκους να ετοιμάζουν «καυτή» ατμόσφαιρα.

Ο φανατισμός στις τάξεις των Τούρκων για τη ρεβάνς Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός, είναι τεράστιος. Οι δηλώσεις του προέδρου της ομάδας απ’ την Σαμψούντα αναφορικά με δήθεν προκλήσεις που δέχτηκαν στην Ελλάδα, έχουν μεγαλώσει την ένταση με την οποία περιμένουν εκεί τους «πράσινους».

Την Πέμπτη 28/8 θα διεξαχθεί η αναμέτρηση και δεδομένα στο γήπεδο δε θα… πέφτει καρφίτσα. Ετοιμάζουν μεγάλα πανό, ενώ στα social media υπάρχουν διάφορες δημοσιεύσεις «εμψύχωσης», στις οποίες πρωταγωνιστεί η φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ.

Φυσικά όλα αυτά έχουν γίνει αντιληπτά απ’ την UEFA. Η οποία έχει χαρακτηρίσει την αναμέτρηση «υψηλού κινδύνου» και ήδη είναι σε επαφή με τους συλλόγους για να διαφυλαχτεί η όσο το δυνατόν καλύτερη τέλεση του ματς.

Παράλληλα, έντονος είναι ο φόβος και για εθνικιστικά στοιχεία στη γειτονική χώρα, τα οποία θα θελήσουν να μετατρέψουν το ματς από «μάχη» Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκού, σε «αγώνα» κατά της Ελλάδας.

Από την UEFA θα υπάρχουν παρατηρητές ακόμη και για τα πανό που θα αναρτηθούν στο γήπεδο. Στην περίπτωση που υπάρξει εθνικιστικό περιεχόμενο, τότε θα προκύψει βαριά τιμωρία των γηπεδούχων.