Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (25/08) - «Όμορφα και ωραία» η ΑΕΚ

Onsports Team

Με το… δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη Super League η ΑΕΚ, επικρατώντας 2-0 του Πανσερραϊκού στην «OPAP Arena». Η Ένωση πήρε τη νίκη «Όμορφα και ωραία» και ήταν «Άγρια» ενόψει της ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ είχε «Killer Κίριλ» με τον Ντεσπόντοφ να ξεκλειδώνει την άμυνα της ΑΕΛ στην Τούμπα και να δείχνει τη νίκη 1-0 στην πρεμιέρα του «Δικέφαλου του Βορρά», τη στιγμή που «Λιώνει με Θρύλο» ο Γιουσούφ Γιαζίτσι.