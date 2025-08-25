Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (25/08) - «Όμορφα και ωραία» η ΑΕΚ
Onsports Team 25 Αυγούστου 2025, 09:21
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (25/08).

Με το… δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη Super League η ΑΕΚ, επικρατώντας 2-0 του Πανσερραϊκού στην «OPAP Arena». Η Ένωση πήρε τη νίκη «Όμορφα και ωραία» και ήταν «Άγρια» ενόψει της ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ είχε «Killer Κίριλ» με τον Ντεσπόντοφ να ξεκλειδώνει την άμυνα της ΑΕΛ στην Τούμπα και να δείχνει τη νίκη 1-0 στην πρεμιέρα του «Δικέφαλου του Βορρά», τη στιγμή που «Λιώνει με Θρύλο» ο Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Eurobasket 2025: Ποιες ομάδες είναι φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης
3 λεπτά πριν Eurobasket 2025: Ποιες ομάδες είναι φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/12) - Με Super League και δράση στην Ευρώπη
41 λεπτά πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/12) - Με Super League και δράση στην Ευρώπη
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επιμένει για Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ - «Θέλει να έρθει ο παίκτης»
1 ώρα πριν Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επιμένει για Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ - «Θέλει να έρθει ο παίκτης»
Χαμός στο Αργεντινή-Δομινικανή Δημοκρατία: Ο Τζόουνς Γκαρσία έριξε μπουνιά σε αντίπαλο!
2 ώρες πριν Χαμός στο Αργεντινή-Δομινικανή Δημοκρατία: Ο Τζόουνς Γκαρσία έριξε μπουνιά σε αντίπαλο!
