MLS: Τρομερός Γιώργος Γιακουμάκης - Χρειάστηκε μόλις 19 λεπτά για το πρώτο του χατ-τρικ στην Αμερική

Σε τρομερή κατάσταση έδειξε πως βρίσκεται ο Έλληνας επιθετικός, ο οποίος σημείωσε ένα από τα πιο γρήγορα χατ-τρικ, αφού χρειάστηκε μόλις 19 λεπτά για να το καταφέρει.

Συγκεκριμένα, η Ατλάντα επικράτησε 4-1 της Νιου Ίνγκλαντ και ο περσινός καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος στο MLS, πάνω ακόμα και από τον Λιονέλ Μέσι, σημείωσε τρία τέρματα σε ελάχιστα λεπτά.

Η… αρχή έγινε στο 55ο λεπτό, όταν διαμόρφωσε το 2-0. Πέντε λεπτά αργότερα διαμόρφωσε το 3-0 και στη συνέχεια «έγραψε» το 4-0 με απίστευτο βολέ που έκανε με το αριστερό.

Δείτε το πρώτο του γκολ

Giorgos is back like he never left ❄️ pic.twitter.com/rSUeMivVZ8

Δείτε το δεύτερο τέρμα του

The Golden Boot campaign is well under way ? pic.twitter.com/8XvNPZvL6R