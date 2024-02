Κουίνσι Πρόμες: Καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση για διακίνηση κοκαΐνης

Δικαστήριο του Άμστερνταμ τον καταδίκασε σε φυλάκιση έξι ετών, ενώ η πρόταση της Εισαγγελίας ήταν ποινή φυλάκισης εννιά ετών, χωρίς αναστολή.

Σύμφωνα με το ολλανδικό NOS, ο 32χρονος δεν έδωσε το «παρών» στη δίκη κι έτσι δεν κατάθεσε για τα αδικήματα του. Ο Πρόμες φέρεται να είναι μαζί με τους συμπαίκτες του στην Σπαρτάκ Μόσχας, σε προετοιμασία στα ΗΑΕ.

Τα διεθνή ΜΜΕ είχαν αναφέρει για την υπόθεση ότι πρόκειται για δύο παρτίδες 650 και 713 κιλών, οι οποίες ανακαλύφθηκαν το 2020 σε λιμάνι της Αμβέρσας. Το κόστος των δύο φορτίων υπολογίζεται στα 75.000.000 ευρώ.

Οι Αρχές είχαν στο μικροσκόπιο τον Πρόμες, στον οποίο και τελικά πέρασαν χειροπέδες τον Μάιο του 2023. Ο πρώην διεθνής Ολλανδός είχε ήδη καταδικαστεί σε 18 μήνες φυλάκιση, καθώς είχε μαχαιρώσει τον ξάδερφό του, ενώ κατηγορείται και για δωροδοκία αστυνομικών.

Quincy Promes will not be extradited from Russia after an Amsterdam court sentenced him to six years in prison.



Promes is currently with other Red and white players at the training camp in the UAE. pic.twitter.com/DfoU4v7eJ6