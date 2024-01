Παλαιστίνη: Συγκίνηση και δάκρυα χαράς για την ιστορική πρόκριση στους «16» του Asian Cup

Ιστορικές στιγμές ζει το ποδόσφαιρο της Παλαιστίνης, τη στιγμή που μαίνεται ο πόλεμος στη Γάζα.

Η εθνική ομάδα έφτασε για πρώτη φορά στα νοκ άουτ του Asian Cup, αφού κέρδισε την Τρίτη (23/1) το Χονγκ Κονγκ με 3-0 σε έναν αγώνα του 3ου ομίλου, που διεξάγεται στο Κατάρ.

Ο επιθετικός Οντάι Νταμπάγκ ήταν ο ήρωας στο στάδιο «Abdullah bin Khalifa» στη Ντόχα, με δύο γκολ, ένα σε κάθε ημίχρονο (12’, 60’), ενώ σκόρερ ήταν και ο επιθετικός Ζεΐντ Koυνμπάρ.

Αυτή η ιστορική επιτυχία για τους Παλαιστίνιους έρχεται καθώς ο πόλεμος μαίνεται στη Γάζα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και ανθρωπιστική κρίση. Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, το πλήθος των 6.500 φιλάθλων στο Κατάρ υποστήριξε την παλαιστινιακή ομάδα και στο σφύριγμα της λήξης οι παίκτες ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς.

Ο αμυντικός Μοχάμεντ Σαλέχ, ο οποίος γεννήθηκε στη Γάζα, γονάτισε στο έδαφος κλαίγοντας.

