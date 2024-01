Bundesliga: Τιμά τη μνήμη του Μπεκενμπάουερ - Τι θα γίνει στα παιχνίδια της 17ης αγωνιστικής

Όπως έγινε γνωστό, σ’ όλες τις αναμετρήσεις της 17ης αγωνιστικής, από την Παρασκευή (12/01) έως και την Κυριακή (14/01) θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του «Κάιζερ», ενώ οι ποδοσφαιριστές που θα πάρουν μέρος θα φορούν μαύρο περιβραχιόνιο σε ένδειξη πένθους.

Παράλληλα, τη μνήμη του Γερμανού θρύλου θα τιμήσει με ιδιαίτερο τρόπο η Μπάγερν Μονάχου, με την οποία μεγαλούργησε.

Say goodbye to the Kaiser in your own way ❤️?️



✍️ You can sign the digital book of condolence for Franz Beckenbauer until 31st January



? https://t.co/IpbJUJfLxr pic.twitter.com/gL7cJdoojE