MLS: Το American Dream του Γιώργου Γιακουμάκη - Γράφει Ιστορία με την Ατλάντα (videos)

Ο Γιώργος Γιακουμάκης σημείωσε το δέκατο γκολ του στη σεζόν στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης Ατλάντα Γιουνάιτεντ-Ντι Σι Ουάσινγκτον (3-1), ανεβαίνοντας στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ (μαζί με τρεις ακόμα παίκτες που έχουν παίξει περισσότερα ματς από αυτόν) στη Major League Soccer.

Μάλιστα, έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του MLS που σημειώνει 10 γκολ σε λιγότερα από 800 λεπτά συμμετοχής (συγκεκριμένα 766), πίσω μόνο από τον Μαμαντού Ντιαλό, ο οποίος είχε 11 σε 779' συμμετοχής.

Παράλληλα, έφτασε ταχύτερα από τον καθένα τα 10 τέρματα με τη φανέλα της Ατλάντα, περνώντας τον Τζόζεφ Μαρτίνες, ο οποίος είχε 10 γκολ σε 821 λεπτά συμμετοχής.

