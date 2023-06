Σαουδική Αραβία: Μετά τον Μπενζεμά, μυθικό συμβόλαιο και στον Μαρτσίνιακ!

Δυναμικό «μπάσιμο» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχουν κάνει οι Σαουδάραβες τα τελευταία χρόνια, ενώ τους τελευταίους μήνες έχουν ξοδέψει απίστευτα ποσά για να πείσουν τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου να συνεχίσουν στο πρωτάθλημα της χώρας.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε την Ευρώπη πριν από έξι μήνες, συνεχίζοντας στην Αλ Νασρ, ενώ πριν από λίγες ημέρες, ο Καρίμ Μπενζεμά αποχώρησε από την Ρεάλ Μαδρίτης υπογράφοντας ηγεμονικό συμβόλαιο στην Αλ Ιτιχάντ, η οποία προσφέρει απίστευτο ποσό και στον Ένκολο Καντέ.

Ωστόσο, η… ανάπτυξη του ποδοσφαίρου δεν σταματάει εκεί, καθώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν δημοσιεύματα από την Πολωνία, η κυβέρνηση της αραβικής χώρας έχει προσεγγίσει και τον Σιμόν Μαρτσίνιακ, τον κορυφαίο Ευρωπαίο διαιτητή. Και η πρότασή της αφορά σε συμβόλαιο με απίστευτα οικονομικά δεδομένα.

Ο Πολωνός ρέφερι, το Σάββατο (10/06) θα γίνει ο δεύτερος διαιτητής που θα σφυρίξει την ίδια σεζόν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου και τελικό Champions League, μετά τον Χάουαρντ Ουέμπ το 2010, καθώς θα είναι ο «άρχων» της «τιτανομαχίας» της Μάντσεστερ Σίτι με την Ίντερ, στο «Ατατούρκ» της Κωνσταντινούπολης.

Όπως τονίζουν στην Πολωνία, η πρόταση που φέρεται να έχει στα χέρια του ο Σιμόν Μαρτσίνιακ είναι εξαιρετικά υψηλή για διαιτητή, με τα καθήκοντά του να είναι η ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα, αλλά και η έλευση top ρέφερι στις αναμετρήσεις του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας.

Άλλωστε, η κυβέρνηση της χώρας, πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της Saudi Pro League, ήτοι τις Αλ Ιτιχάντ, Αλ Νασρ, Αλ Αχλί και Αλ Χιλάλ, έχοντας στόχο να ξοδέψει αρκετά χρήματα για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην Σαουδική Αραβία.

As part of today’s announcement of the Sports Clubs Investment and Privatization Project, four Saudi clubs – Al Ittihad, Al Ahli, Al Nassr, and Al Hilal – have been transformed into companies, each of which is owned by #PIF and non-profit foundations for each club. pic.twitter.com/TNZcbIniUE