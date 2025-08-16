Μακριά απ’ την πραγματικότητα τα τούρκικα ΜΜΕ: Δεν θα αγωνιστεί με την μπλε φανέλα η Σαμσουνσπόρ

Onsports Team

Με λευκή εμφάνιση η ομάδα της Σαμψούντας στο ΟΑΚΑ, με κόκκινη στο ματς που θα γίνει στην έδρα της – Παρά την προπαγάνδα των τούρκικων ΜΜΕ, το κλαμπ δείχνει ιδιαίτερα συνεργάσιμο και χωρίς διάθεση πόλωσης.

Η μπλε φανέλα της Σαμσουνσπόρ, μετέτρεψε το ζευγάρι με τον Παναθηναϊκό σε… καζάνι που βράζει. Λόγω των όσων ανέφεραν τα τούρκικα ΜΜΕ, σύμφωνα με τα οποία η ομάδα της Σαμψούντας ετοιμάζεται να έρθει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τους «πράσινους» με την εμφάνιση που είναι αφιερωμένη στον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και την απόβασή του στην Σαμψούντα το 1919.

Όπως αποδεικνύεται όμως, αυτό το κλίμα πόλωσης δεν προέρχεται από την ομάδα της Σαμψούντας, αλλά από τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας. Κάτι που αποδεικνύεται απ’ το γεγονός πως η Σαμσουνσπόρ δε θα φορέσει την μπλε φανέλα σε κανένα απ’ τα δύο ματς με τον Παναθηναϊκό, ενώ μάλιστα δεν έθεσε ποτέ τέτοιο ζήτημα.

Στο ΟΑΚΑ οι Τούρκοι θα αγωνιστούν με τη λευκή τους φανέλα, ενώ στην Σαμψούντα με την κόκκινη. Παράλληλα, αυτό που τονίζουν κι απ’ τον Παναθηναϊκό, είναι πως η Σαμσουνσπόρ ως τώρα δε δείχνει καμία διάθεση πόλωσης, όντας ιδιαίτερα συνεργάσιμη.