Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ανήκω στη Σαουδική Αραβία»
Οnsports Τeam 24 Φεβρουαρίου 2026, 02:25
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ανήκω στη Σαουδική Αραβία»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο... διέλυσε τις φήμες για το μέλλον του, δηλώνοντας ότι είναι χαρούμενος στην Αλ Νασρ και δεσμεύτηκε να συνεχίσει την καριέρα του φορώντας τη φανέλα της.

Σε δηλώσεις του στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Σαουδικής Αραβίας, Thmanyah, ο διάσημος Πορτογάλος δήλωσε ότι: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Όπως έχω πει τόσες πολλές φορές, ανήκω στη Σαουδική Αραβία».

«Είναι μια χώρα που με έχει καλωσορίσει πολύ καλά, εμένα, την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Είμαι χαρούμενος εδώ, θέλω να μείνω εδώ», πρόσθεσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, και συνέχισε: «Το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το πρωτάθλημα, είμαστε στην κορυφή. Κάνουμε τη δουλειά μας, κερδίζουμε, ασκούμε πίεση στους αντιπάλους μας και θα δούμε στο τέλος της σεζόν. Είμαστε στο σωστό δρόμο, έχουμε επιστρέψει. Νιώθουμε καλά, έχουμε αυτοπεποίθηση. Θα το πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Είμαστε σε καλή φόρμα. Θα δούμε τι θα συμβεί».



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ανήκω στη Σαουδική Αραβία»
1 ώρα πριν Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ανήκω στη Σαουδική Αραβία»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Διπλό τετράδας με Σέσκο στο Λίβερπουλ για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!
3 ώρες πριν Premier League: Διπλό τετράδας με Σέσκο στο Λίβερπουλ για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!
MUNDIAL
Μουντιάλ 2026: Παραιτήθηκε ο Άντβοκαατ, διάδοχος ο Ρούτεν στο Κουρασάο
4 ώρες πριν Μουντιάλ 2026: Παραιτήθηκε ο Άντβοκαατ, διάδοχος ο Ρούτεν στο Κουρασάο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Γουλβς και Σάντερλαντ καταδικάζουν τις ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον παικτών τους
4 ώρες πριν Γουλβς και Σάντερλαντ καταδικάζουν τις ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον παικτών τους
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved