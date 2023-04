Έρευνα για τον Κώστα Χατζηδάκη μετά την αγκωνιά σε παίκτη της Λίβερπουλ (video)

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην ανάπαυλα της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ για τη Premier League, αφού ο βοηθός διαιτητή Κώστας Χατζηδάκης εμφανίζεται να δίνει αγκωνιά στον Άντι Ρόμπερτσον την ώρα που ο Σκωτσέζος πηγαίνει να διαμαρτυρηθεί.

Ο κυπριακής καταγωγής -γεννημένος στην Αγγλία- διαιτητής σε μια προσπάθεια να απωθήσει τον ακραίο αμυντικό των «reds», ο οποίος διαμαρτυρόταν για μια απόφασή του, τον βρήκε με τον αγκώνα με αποτέλεσμα να προκληθεί σάλος στην Αγγλία.

Just Scotland Capitan Andy Robertson getting elbowed (and booked for it) by the linesman.



Nothing to see here. pic.twitter.com/i6jFpQIOq9