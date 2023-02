FIFA: Κόντρα του Σκαλόνι με Αντσελότι, Γκουαρντιόλα για το βραβείο του κορυφαίου προπονητή

Onsports Team

Η FIFA ανακοίνωσε τους φιναλίστ για τα βραβεία της καλύτερης γυναίκας προπονήτριας (The Best FIFA Women's Coach) και του καλύτερου άνδρα προπονητή (The Best FIFA Men's Coach) για το 2022.

Οι τρεις τελευταίες υποψήφιες για την καλύτερη γυναίκα προπονήτρια είναι: Σόνια Μπομπαστόρ (Γαλλία/Λιόν), Πία Σουντάγκε (Σουηδία/εθνική Βραζιλίας) Σαρίνα Βίεγκμαν (Ολλανδία/εθνική εθνική Αγγλίας)

Οι τρεις τελευταίοι υποψήφιοι για τον καλύτερο άνδρα προπονητή είναι: Πεπ Γκουαρδιόλα (Ισπανία/ Μάντσεστερ Σίτι), Λιονέλ Σκαλόνι (Αργεντινή/εθνική Αργεντινής), Κάρλο Αντσελότι (Ιταλία/Ρεάλ Μαδρίτης)

Η FIFA ανακοίνωσε επίσης τις-τους τελικούς υποψήφιους στην κατηγορία τερματοφυλάκων γυναικών και ανδρών για τα βραβεία The Best.

Στις γυναίκες: Ανν-Κατρίν Μπέργκερ (Γερμανία/Τσέλσι), Κριστιάν Έντλερ (Χιλή/ Λιόν) και Μέρι Ερπς (Αγγλία/ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ).

Στους άντρες: Γιασίν Μπόνο (Μαρόκο/Σεβίλη), Τιμπό Κουρτουά (Βέλγιο/ Ρεάλ Μαδρίτης) και Εμιλιάνο Μαρτίνες (Αργεντινή/Άστον Βίλα).

Όλοι οι νικητές των The Best FIFA Football Awards Trademark 2022, θα γίνουν γνωστά στις 27 Φεβρουαρίου.