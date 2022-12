Ολυμπιακός - Ατρόμητος: Με Μαρσέλο για πρώτη φορά και Φορτούνη η ενδεκάδα του Μίτσελ!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο (15/12, 19:30) για τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στη φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Μίτσελ ξεκινά για πρώτη φορά βασικό σε επίσημο αγώνα τον Μαρσέλο, ενώ στην ενδεκάδα βρίσκεται και ο Κώστας Φορτούνης. Εκτός έχουν μείνει οι Μουντιαλικοί Κορεάτες, Ουί Τζο και Ινμπομ Χουάνγκ, ενώ στον πάγκο βρίσκεται ο Χάμες Ροντρίγκεζ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Βρουσάι, Ρέτσος, Ντόι, Μαρσέλο, Εμβιλά, Κασάμι, Αγκιμπού Καμαρά, Μπιέλ, Φορτούνης, Μπακαμπού

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Atromitos is powered by @Stoiximan! ?⚪️#Olympiacos #GreekCup #OLYATR #Stoiximan pic.twitter.com/27gJCcyLis