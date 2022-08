Ερνέστο Βαλβέρδε: Γράφει ιστορία στην La Liga ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε επέστρεψε το φετινό καλοκαίρι στην αγαπημένη του Αθλέτικ Μπιλμπάο, με σκοπό να την οδηγήσει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας της La Liga.

Μάλιστα, ο πρώην τεχνικός μεταξύ άλλων του Ολυμπιακού και της Μπαρτσελόνα, οδήγησε τους Βάσκους και στη νίκη με 1-0 της Βαλένθια, στο «Σαν Μαμές» και σκόρερ τον Άλεξ Μπερενγκέρ, για τη 2η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η νίκη αυτή μάλιστα, έχει και ξεχωριστό χαρακτήρα για τον Ερνέστο Βαλβέρδε, καθώς έφτασε τις 102 σε 230 αγώνες και ισοφάρισε τον Χαβιέρ Κλεμέντε (102 νίκες σε 211 παιχνίδια), ως ο προπονητής του συλλόγου με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της διοργάνωσης.

102 - Ernesto Valverde has achieved his 102nd victory as Athletic manager in LaLiga (230 games), equalling Javier Clemente as the club manager with the most wins in the history of the competition (102 in 211). Master. pic.twitter.com/Gyn1xjFJLf