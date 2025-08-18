Ντιαλό: «Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού ήθελε τους δικούς του παίκτες»

Οnsports Τeam

Ο παίκτης της Μονακό σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε και στη σύντομή παρουσία του στον Παναθηναϊκό, λέγοντας πως «τίποτα δεν πήγε στραβά».

Το 2021 ο Άλφα Ντιαλό είχε βρεθεί στον Παναθηναϊκό ύστερα από εισήγηση του Όντεντ Κάτας, αλλά στη συνέχεια και με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Δημήτρη Πρίφτη άλλαξε τα σχέδια με τον νυν παίκτη της Μονακό να αποχωρεί από την ομάδα του «τριφυλλιού» πριν καν αγωνιστεί.

Ο Άλφα Ντιαλό σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Backdoor Podcast» μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και σε εκείνη την περίοδο και ξεκαθάρισε πως τίποτα δεν πήγε στραβά.

«Τι πήγε στραβά; Δεν νομίζω ότι κάτι πήγε στραβά. Υπέγραψα, νομίζω, διετές συμβόλαιο (σ.σ. ήταν τριετές), αλλά ο προπονητής που με είχε επιλέξει, έφυγε από την ομάδα και ο νέος προπονητής που ήρθε ήθελε να φέρει τους δικούς του παίκτες και τους δικούς του ανθρώπους», είπε αναλυτικά και συνέχισε:

«Νομίζω ότι ήθελαν να με δανείσουν ή κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι δεν υπήρξε συμφωνία. Χωρίσαμε τελικά τους δρόμους μας και τότε όταν συνέβη αυτό, τηλεφώνησε η Μονακό και άρπαξα την ευκαιρία».