Γαλλία: Σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της Νανσί και Αστυνομία (video)

Σοκάρουν τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την Γαλλία, σχετικά με συμπλοκές που έγιναν έξω από το γήπεδο της Νανσί χθες βράδυ, ανάμεσα σε οπαδούς και αστυνομία, μετά τον υποβιβασμό της στην τρίτη κατηγορία.

Αφού διέκοψαν το ματς με την Κεβιγί-Ρουέν, βγήκαν έξω και έχοντας στην κατοχή τους αμέτρητα πυροτεχνήματα-βεγγαλικά, ξεκίνησαν έναν τρομερό «πόλεμο», φωτίζοντας τον ουρανό.

Δείτε το βίντεο:

France. 22.04.2022

AS Nancy - Queville.

Nancy ultras vs. police outside the stadium.#ASNL pic.twitter.com/wfTWZvkg82